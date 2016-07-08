Спецпредставитель НАТО: Статус-кво в Карабахе не может оставаться долго

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Статус-кво не может оставаться долго, он должен поменяться, и этого необходимо достичь путем переговоров. Как сообщает Report об этом заявил в Варшаве радио «Свобода» специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Сейчас на столе переговоров много идей, недавно в НАТО был министр иностранных дел Азербайджана после визита своего армянского коллеги, оба чётко представили свои подходы. Мы действительно верим, что статус-кво не может продолжаться так долго, он должен поменяться, и это необходимо сделать путем переговоров», - заявил представитель Североатлантического блока.

По словам Аппатурая, в НАТО следят за тем, что происходит между Арменией и Азербайджаном.

«Обе страны - важные партнеры НАТО. Мы озабочены этой проблемой, и она была ещё очевиднее во время апрельских четырехдневных столкновений, которые по своей сути отличались от регистрируемых до этого инцидентов маленьких масштабов. К счастью, обе страны избежали, на мой взгляд, этой очень опасной ситуации», - сказал Аппатурай.