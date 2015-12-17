Представитель НАТО: Говорить о размещении миротворцев в Нагорном Карабахе пока слишком рано

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Дислокация миротворческих сил в Нагорном Карабахе возможна только в случае политического урегулирования конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в интервью местным СМИ заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

На вопрос о том, какова позиция НАТО относительно возможной дислокации миротворцев в Нагорный Карабах в результате обострения российско-турецких отношений, учитывая то обстоятельство, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Джеймс Аппатурай ответил: "Преждевременно обсуждать возможность подобного развития событий, сценария. Мы должны стремиться к тому, чтобы достичь урегулирования вопроса. Я поддерживаю возобновление усилий Минской группы ОБСЕ, и по результатам 2016 года вы станете свидетелями более эффективного диалога между Арменией и Азербайджаном".

Затронув судьбу государств Южного Кавказа, сотрудничающих с НАТО, на фоне эскалации российско-турецких отношений, он уверил, что отношения Россия – Турция не повлияют на их сотрудничество со странами этого региона.

"Мы согласны, что каждая из трех стран выбрала собственную политику безопасности, которую мы уважаем. Для развития партнерских отношений с НАТО необязательно стремиться к членству. С нами в партнерских отношениях может быть и страна – участница ОДКБ, и член Евросоюза, и других международных, региональных структур. С радостью хочу отметить, что по этому поводу у НАТО есть основания для более тесного сотрудничества с Арменией и Грузией или с Грузией и Азербайджаном. Во всяком случае, любое сотрудничество, которое мы поддерживаем, носит индивидуальный характер", - отметил он.

Он подчеркнул, что деятельность НАТО никоим образом не зависит от России: "Так что я не вижу непосредственного влияния на отношения с НАТО государств Южного Кавказа ввиду обострения российско-турецких отношений".