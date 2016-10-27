Спецпредставитель ЕС: Основным желанием вынужденных переселенцев является возможность возвращения в свои дома

Барда. 27 октября. REPORT.AZ/ Для вынужденных переселенцев в Барде были созданы очень хорошие условия. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Барде спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер, посетив созданный азербайджанскими властями городок для проживания вынужденных переселенцев в Барде.

Спецпредставитель заявил, что ознакомился с созданными условиями и пообщался с проживающими здесь людьми. "Разговаривая с людьми, я прекрасно понимаю, что это регион сильного напряжения. Я рад, что такая возможность мне предоставлена и я могу собственными глазами видеть, как тут проживают вынужденные переселенцы. Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Теперь у меня есть больше понимания в этом вопросе", - заявил Г. Зальбер.

Он отметил, что для вынужденных переселенцев тут созданы все условия, добавив при этом: "Однако прекрасно понимаю, что эти люди ожидают и решения той причины, по которой они стали вынужденными переселенцами. Их основным желанием является возможность возвращения в свои дома".