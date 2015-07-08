 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спецпредставитель ЕС: Мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта альтернативы нет

    Глава МИД Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южного Кавказу и кризису в Грузии

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербертом Зальбером. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заявили в пресс-службе МИД Армении.

    В ходе встречи стороны обсудили усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по продвижению переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

    Герберт Зальбер отметил, что мирному урегулированию конфликта нет альтернативы, и подтвердил содействие ЕС переговорам в формате Минской группы ОБСЕ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi