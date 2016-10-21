Спецпредставитель ЕС и президент Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Армении специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризису в Грузии Герберт Зальбер провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе С. Саргсяна.

Президент Армении и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями вокруг последних тенденций в переговорном процессе по урегулированию нагорно- карабахского конфликта.

В ходе встречи собеседники обменялись также мнениями вокруг региональных вопросов.