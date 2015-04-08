Спецпосланник генсека ООН: Участие в играх "Баку-2015" спортсменов из Азербайджана и Армении - позитивный сигнал

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Участие в Первых Европейских играх в Баку спортсменов из Азербайджана и Армении является позитивным сигналом. Как сообщает Report, об этом заявил бывший председатель Международного олимпийского комитета (МОК), специальный посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи среди беженцев и спорту Жак Рогге в интервью для Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

"МОК всегда работал для проведения мирных инициатив посредством спорта. Один из таких примеров, Первые европейские игры, которые скоро пройдут в столице Азербайджана, Баку. Команде, которая организует эти игры, удалось привлечь к ним для участия спортсменов из Армении и Азербайджана, несмотря на существующий нагорно-карабахский конфликт. И это очень позитивный сигнал", - заявил Ж. Рогге.

"Спорт строит мосты. Он создает мессидж, призывающий к взаимному уважению и миру. Во всех Олимпийских деревнях всех Олимпийских игр, которые я посетил, спортсмены всех национальностей, рас, языков и религий жили вместе мирно", - добавил спецпосланник генсека ООН.

Первые Европейские игры "Баку-2015" пройдут 12-28 июня 2015 года. В их программу включены соревнования в 20 видах спорта, 16 из которых - олимпийские. Ожидается, что в Евроиграх примут участие более 6 тыс. спортсменов. Всего будет разыграно 239 комплектов медалей.