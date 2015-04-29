​Созданы новые воинские части сил спецназа министерства обороны Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков побывали в воинских частях сил спецназа.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

После исполнения государственного гимна, министр обороны вручил командирам созданных по указу президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева новых воинских частей боевые знамена.

Выступивший на церемонии командир сил спецназа, генерал-майор Хикмет Мирзоев выразил признательность руководству страны и министерству оборону за оказанное доверие.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов выступил перед представителями подразделений сил спецназа.

"Сегодня мы отмечаем 16-ю годовщину со дня создания сил спецназа и вручаем новосозданным воинским частям боевые знамена. Это - образец высокой оценки руководства страны, данный испытанным в боях спецназовцам за успешную и блестящую деятельность, проявленную против врага.

Мы с уверенностью заявляем, что контролируя ситуацию вдоль линии фронта, наша армия добилась полного военного превосходства. Показав врагу нашу силу, мы дали им открытый месседж. Необходимо отметить роль сил спецназа в успешном выполнении данных заданий. Сейчас нам предстоит второй, более важный этап - нанести врагу сокрушительный удар и заставить его безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские территории. Мы способны справиться с этим и сделаем это за короткое время. Все мы должны быть готовы к исполнению приказа Верховного главнокомандующего. Для этого личный состав Вооруженных сил днем и ночью неустанно продолжает повышать уровень боевой готовности. Азербайджанский народ гордится, руководство страны верит Вооруженным силам, в том числе спецназовцам, мы гордимся вами. Еще раз поздравляю вас и желаю успехов в службе", - заявил министр.