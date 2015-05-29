СМИД ОИС принял резолюцию касательно агрессии Армении против Азербайджана

Баку. 29 мая REPORT.AZ/ Принята итоговая декларация проходившей в Кувейте 42-й сессии совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества под названием "Общие взгляды на укрепление толерантности и отвержение терроризма". Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В преамбуле декларации подчеркивается важность уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

В резолюции, принятой на сессии под лозунгом "Агрессия Армении против Азербайджанской Республики", осуждается продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана, зверства вооруженных сил Армении против гражданского населения Азербайджана расцениваются как преступления против человечества и требуется выполнение Арменией резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. В документе также признано право Азербайджана требовать от Армении компенсации ущерба, нанесенного республике за время конфликта, и отмечается, что ответственность за выплату компенсации возлагается на Армению.

В резолюции для предотвращения агрессии и продолжения оккупации против Азербайджана страны-члены ОИС призваны не продавать Армении оружие и не допускать, чтобы их территории использовались в качестве транзита для продажи оружия этой стране.

В документе под названием "Разрушение памятников исламской истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии со стороны Армении" указано, что исторические, культурные, археологические, антропологические и этнографические памятники материально-культурные образцы на оккупированных Арменией азербайджанских землях, являются неотъемлемой частью исламского наследия, и резко осуждается разрушение данного наследия.

Подчеркивается, что подобными действиями Армения грубо нарушает конвенцию об охране культурной собственности во время конфликтов и его протоколы.

От Армении требуется полное и безоговорочное исполнение резолюций № 822(1993), 853(1993), 874(1993) и 884(1993) Совета Безопасности ООН.

Отметим, что на 42-й сессии совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества, проходившей 27-28 мая в Кувейте, Азербайджан представлял министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.