Сотрудники Минобороны Азербайджана встретились с жителями села, подвергшемуся обстрелу во время торжества - ФОТО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась встреча с жителями села Гапанлы Тертерского района, где в результате обстрела армянами свадебной палатки были ранены три человека. Как сообщает Report, на встрече участвовали представители министерства обороны (МО), министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

В ходе встречи было подчеркнуто, что несмотря на частые нарушения режима прекращения огня армянами, азербайджанская армия всегда дает им достойный отпор.

Начальник карабахского регионального центра МЧС Этибар Исмаилов призвал население быть бдительными, чтобы избежать несчастных случаев: "В эти дни надо быть предельно внимательными. Армяне, которые понесли многочисленные и тяжелые потери, преднамеренно стреляют по мирному населению. По этой причине люди, проживающие на территориях, близких к линии соприкосновения войск, должны быть более внимательными и осторожными".

Учитывая беспокойство населения, для села выделили новую машину скорой медицинской помощи.

Глава исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов отметил, что в селе строится новый медицинский пункт: "В ближайшие дни в пользование населения будет представлен медпункт, оснащенный современным оборудованием".