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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины

    Оба лидера выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Японии, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    Президент Украины Петр Порошенко заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    Оба лидера выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права.

    "Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия по нагорно-карабахскому конфликту в рамках международных организаций. Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ", - говорится в сообщении.

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