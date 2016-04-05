Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Японии, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Оба лидера выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права.

"Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия по нагорно-карабахскому конфликту в рамках международных организаций. Президент заверил в неизменности позиции Украины относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ", - говорится в сообщении.