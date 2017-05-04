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    Состоялся мониторинг на линии противостояния войск

    Процесс завершился без инцидентов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 4 мая на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

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