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    Состоялся мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

    ​Мониторинг завершился без инцидентов

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 27 апреля на линии противостояния войск, на государственной границе Армении и Азербайджанской Республики на территории Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.

    Мониторинг с армянской стороны провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

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