Состоялся мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 27 апреля на линии противостояния войск, на государственной границе Армении и Азербайджанской Республики на территории Газахского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.

Мониторинг с армянской стороны провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.