Состоялось первое заседание контактной группы ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ На 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось первое заседание контактной группы по агрессии Армении в отношении Азербайджана, учрежденной в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на заседании председательствовал генеральный секретарь ОИС Ияд бин Амин Мадани. В состав Контактной группы входят семь государств - Турция, Королевство Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан, Малайзия, Гамбия и Джибути. По принципу географического представительства представлены все регионы в рамках ОИС.

На заседании выступил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.