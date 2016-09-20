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    Состоялось первое заседание контактной группы ОИС по агрессии Армении в отношении Азербайджана

    По принципу географического представительства представлены все регионы в рамках ОИС

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ На 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось первое заседание контактной группы по агрессии Армении в отношении Азербайджана, учрежденной в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на заседании председательствовал генеральный секретарь ОИС Ияд бин Амин Мадани. В состав Контактной группы входят семь государств - Турция, Королевство Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан, Малайзия, Гамбия и Джибути. По принципу географического представительства представлены все регионы в рамках ОИС. 

    На заседании выступил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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