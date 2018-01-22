Состоялось очередное заседание Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Cостоялось очередное заседание Правления Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Платформы, встреча проходила в формате Круглого стола в офисе Международного Фонда Евразия Пресс (МФЕП) под председательством Сопредседателя Платформы Ровшана Рзаева. На заседании присутствовали члены Правления Кямиль Салимов, Ризван Гусейнов, Умуд Мирзаев, Ровшан Рзаев, Новелла Джафарова, присоединившиеся онлайн Римма Саркисова, Оксана Алтунян, Сергей Симановский, Эрик Хачатуров, Селин Шеноджак, а так же координатор Секретариата Диляра Эфендиева и менеджер по связям с общественностью Кянан Зульфугаров.

Участники заседания почтили память погибших в кровавые события 20 января 1990 года минутой молчания и выразили соболезнование азербайджанскому народу в связи с этой трагедией.

В ходе заседания были обсуждены вопросы повестки дня: просмотр видеофильма о работе I Генеральной Ассамблеи Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, состояние регистрации Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, обсуждение поступивших заявлений и прием новых членов, решен ряд текущих вопросов и намечены перспективы дальнейшей работы.

С конкретными предложениями об активизации деятельности Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном выступил профессор Кямиль Салимов. Правление приняло решение о включении этих предложений в перспективный план работы.

Была рассмотрена и утверждена кандидатура на позицию члена Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии (ЦКРК) Алексей Францкевич - «Asociace Pro Modernizace» (Чехия) .