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    Состоялась презентация книги "В армянском плену: антология пыток и убийств"

    В книгу вошли воспоминания 339 человек, освобожденных из армянского плена.© Report/ Firi Salim

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Рабочая группа Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана провела презентацию книги "В армянском плену: антология пыток и убийств".

    Как сообщает Report, выступивший на мероприятии секретарь Госкомиссии, председатель Рабочей группы Исмаил Ахундов заявил о том, что книга была составлена под чутким вниманием и контролем начальника СГБ, председателя Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Мадата Гулиева.

    В книге собраны факты нарушения армянскими военными и сепарастистами, бандитски-террористическими группировками в отношении военнопленных азербайджанцев, попавших в армянский плен в ходе нагорно-карабахского конфликта. В книгу вошли воспоминания военнопленных различных возрастов, женщин, детей, пожилых, гражданских лиц и военных, в целом, 339 человек.

    Выступивший от имени составителей заместитель председателя Рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов, отметил, что собранные в книге факты были заархивированы.

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