Состоялась презентация книг Али Гасанова о политике этнической чистки и геноцида, осуществляемой армянами против азербайджанцев

Книга издана на 8 языках

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ При организации Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана состоялась церемония презентации книг "Ходжалинский геноцид: причины, последствия и международное признание" и "Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев", автором которых является помощник президента по общественно-политическим вопросам, профессор Али Гасанов.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители госструктур, научных и образовательных учреждений, дипломатических представительств в Азербайджане.

В своем выступлении Али Гасанов отметил, что книги состоят в общей сложности из 31 страницы: "Они включают карты и документы".

Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в издании книги. А.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан в отдельные периоды находился в составе различных империй: "В книге нашли отражение вопросы, относящиеся к этим периодам. Книга издана на 8 языках. Здесь все систематизировано".