Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля 2016 года в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась очередная встреча членов Бакинской ассоциации военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, члены асоциации обсудили на встрече организационные вопросы и приняли ряд решений.

Кроме этого, участникам встречи были предоставлены материалы, содержащие факты грубого нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск со стороны армянских вооруженных подразделений, а также официальная позиция азербайджанского правительства и информация министерства обороны.

Также, согласно Плану мероприятий аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе зарубежных стран на 2016 год, утвержденных министром обороны Азербайджана, были обсуждены вопросы по ходу выполнения очередных действий.