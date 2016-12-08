Состоялась международная конференция, связанная с агрессивной политикой Армении против Азербайджана

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики состоялась международная конференция на тему "Информирование международной общественности о территориальных притязаниях и этапах агрессивной политики Армении против Азербайджана".

Как сообщает Report, в конференции принял участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Конференция, проведенная с участием 45 студентов и докторантов ведущих американских вузов, представителей Американо-израильской академической организации KIVUNIM, была организована Советом государственной поддержки неправительственных организаций и Общественным объединением "Центр исследований Карабаха".

Доцент Академии государственного управления, председатель Общественного объединения "Центр исследований Карабаха", доктор политических наук Эльчин Ахмедов отметил, что цель конференции заключается в доведении до международной общественности правды об Азербайджане, в том числе Карабахе. Принимающие участие в конференции студенты и докторанты ведущих американских вузов уже несколько дней находятся в Азербайджане. Они знакомятся с нашей страной, проводят плодотворные встречи.

Затем Эльчин Ахмедов выступил на конференции с презентацией на тему "Территориальные притязания Армении против Азербайджана в конце ХХ столетия и последствия военной агрессии".

Ректор Академии государственного управления, академик Орхан Алекберов рассказал о деятельности и международных связях возглавляемого им вуза. Он отметил, что в академии проводятся исследования по различным сферам, в том числе связанные с Карабахом. Ректор коснулся успехов, достигнутых нашей страной за минувшие годы в различных областях.

Выступая на конференции, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов подробно проинформировал о нашей стране. Он подчеркнул, что Азербайджан является крупнейшим государством Южного Кавказа, лидирующим по политическим, экономическим, социальным, гуманитарным показателям. Помощник Президента сообщил, что на долю Азербайджана приходится 75-78 процентов внутреннего валового продукта в регионе Южного Кавказа.

Коснувшись мультикультуральной и толерантной среды в Азербайджане, официальный представитель Администрации Президента отметил, что мусульмане составляют подавляющее большинство населения нашей страны. Вместе с тем в Азербайджане мирно сосуществуют и представители других народов, религий, этнических групп. Подчеркнув, что азербайджанская модель мультикультурализма является сегодня образцом во всем мире, Али Гасанов сказал, что государство строит в нашей стране храмы для представителей различных религий и финансирует деятельность религиозных общин. Все это опирается на существующие в азербайджанском обществе мультикультуральные ценности.

Профессор Али Гасанов остановился на агрессорской политике Армении против Азербайджана, злодеяниях, учиненных ею на наших оккупированных территориях. Он отметил, что армяне разрушили на оккупированных азербайджанских территориях все религиозные, исторические памятники, культурные, социальные объекты. В Азербайджане же в центре столицы сохраняется армянская церковь. Тридцать тысяч армян живут в Азербайджане в условиях безопасности. Азербайджан выступает за утверждение мира и мультикультуральных условий на планете.