Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Минует 20 лет с кончины 7 бойцов азербайджанской армии, которые вошли в тыл врага (в 1997 году) и были окружены. Несмотря на это, они не сдались и бились до последнего.

Как сообщает Report, 10 апреля состоялась церемония поминания 7 разведчиков, погибших, не сдавшись врагу.

В первую очередь, посетили могилу разведчиков во второй Аллее почетного захоронения.

Потом состоялось мероприятие, где выступили официальные лица министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, члены семей шехидов, бойцы Карабаха, представители интеллигенции и НПО.

На мероприятии был показан 16-минутный документальный фильм журналиста Теймура Захидоглу "Разведчики".

Отметим, что минует 20 лет с кончины 7 разведчиков, которые предпочли взорвать себя, чем попасть в плен. 7 апреля 1997 года две разведывательные группы были направлены в Карабах с особым заданием. Группа прошла в тыл врага и выполнила задание. Первая группа вернулась без потерь, однако вторую группу заметил один из армян. После этого начался бой. Враги окружили группу и приказали сдаться. После отказа бойцов сдаться начался ожесточенный бой.

В течение трех дней храбрые разведчики истребили большое количество живой силы противника. Когда их пули закончились, чтобы не попасть в руки врага живыми, они подорвали себя гранатой. Семь членов группы из 8 людей стали шехидами. Один из них Ахмедов Агиль Мурсал оглу попал в плен в бессознательном состоянии и с ранами. Армянский суд приговорил Агиля к расстрелу. Однако в результате переговоров, которые провел покойный президент Гейдар Алиев, Агиля удалось обменять. Тела остальных семи разведчиков были получены у врага и преданы земле во второй Аллее почетного захоронения.