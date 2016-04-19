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    Сопредседатели МГ ОБСЕ представят в среду доклад о ситуации в Карабахе

    Конфликт будет обсуждаться на предстоящих переговорах с Германией

    Баку. 19 Апреля. REPORT.AZ/ Завтра сопредседатели Минской группы ОБСЕ в берлинском офисе ОБСЕ представят доклад о недавних военных действиях и нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта.

    Как передает Report, об этом написал на своей странице в Твитере американский сопредседатель ОБСЕ Джеймс Уорлик.

    Он отметил, что вопрос нагорно-карабахского конфликта будет обсуждаться на предстоящих переговорах с Германией, которая председательствует в ОБСЕ.

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