Сопредседатели МГ ОБСЕ представят в среду доклад о ситуации в Карабахе

Баку. 19 Апреля. REPORT.AZ/ Завтра сопредседатели Минской группы ОБСЕ в берлинском офисе ОБСЕ представят доклад о недавних военных действиях и нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Твитере американский сопредседатель ОБСЕ Джеймс Уорлик.

Он отметил, что вопрос нагорно-карабахского конфликта будет обсуждаться на предстоящих переговорах с Германией, которая председательствует в ОБСЕ.