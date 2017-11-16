Сопредседатели предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вене

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Завершилась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве.

Об этом Report заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмат Гаджиев.

"Встреча была конструктивной и существенной, были проведены конкретные обсуждения по всем предложениям по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, азербайджанская сторона удовлетворена обсуждениями", - добавил он.

Х. Гаджиев сообщил, что в ходе встречи было предложено, чтобы 7-8 декабря в рамках Совета министров ОБСЕ в Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и азербайджанская сторона выразила свое согласие.

"Азербайджанская Республика постоянно поддерживает субстантивные, логичные и конкретные переговоры для обеспечения скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", - сказал Х.Гаджиев.