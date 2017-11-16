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    Сопредседатели предложили главам МИД Азербайджана и Армении встретиться в Вене

    Хикмет Гаджиев: Сегодняшняя встреча в Москве была конструктивной и существенной© Report

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/  Завершилась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве.

    Об этом Report заявил  официальный представитель МИД Азербайджана Хикмат Гаджиев.

    "Встреча была конструктивной и существенной,  были проведены конкретные обсуждения по всем предложениям по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта,  азербайджанская сторона удовлетворена обсуждениями", - добавил он.

    Х. Гаджиев сообщил, что в ходе встречи было предложено, чтобы 7-8 декабря в рамках Совета министров ОБСЕ в Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и азербайджанская сторона выразила свое согласие.

    "Азербайджанская Республика постоянно поддерживает субстантивные, логичные и конкретные переговоры для обеспечения скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", - сказал Х.Гаджиев.

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