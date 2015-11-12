Сопредседатели Минской группы выступили на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выступили сегодня на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик.

Сопредседатели проинформировали участников заседания о текущем состоянии переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования и выразили обеспокоенность использованием тяжелого вооружения на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

Отметим, днем ранее посредники провели консультации в министерстве иностранных дел Германии.