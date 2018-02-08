Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с Налбандяном в Ереване

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Находящиеся с визитом в Ереване сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шоффер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика провели всречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Сопредседатели сообщили о своих встречах в Баку. В ходе встречи глава МИД Армении и сопредседатели обсудили вопросы, связанные с договоренностями, достигнутыми в ходе январской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове, по увеличению потенциала офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.