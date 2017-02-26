Сопредседатели Минской группы ОБСЕ раcпространили заявление в связи с ухудшением ситуации на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рапсространили заявление в связи с ухудшением ситуации на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.
Как сообщает Report, в заявлении говорится, что согласно информации министерств обороны Армении и Азербайджана, а также других источников, 25 февраля на линии соприкосновения наблюдались серьезные нарушения режима прекращения огня, приведшие к потерям.
Сопредседатели призывают стороны конфликта отказаться от использования тяжелого вооружения и возврату их к прежним позициям, а также позволить вернуть тела погибших, как это было согласовано днем ранее при посредничестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ.
Сопредседатели также напомнили об обязательствах сторон по воздержанию от использования насилия.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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