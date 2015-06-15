Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с представителями МККК

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта провели встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter cопредседатель МГ ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик.

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопрос обмена данными касательно пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта.

"Это потребует сотрудничества сторон", - добавил Д. Уорлик.

Напомним, сопредседатели МГ ОБСЕ находятся с визитом в Баку. Они присутствовали на церемонии открытия I Европейских игр "Баку-2015", а 14 июня посетили место проживания азербайджанских вынужденных переселенцев.