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    Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с представителями МККК

    Обсужден вопрос обмена данными касательно пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта провели встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter cопредседатель МГ ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик. 

    Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопрос обмена данными касательно пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта.

    "Это потребует сотрудничества сторон", - добавил  Д. Уорлик. 

    Напомним, сопредседатели МГ ОБСЕ находятся с визитом в Баку. Они присутствовали на церемонии открытия I Европейских игр "Баку-2015", а 14 июня посетили место проживания азербайджанских  вынужденных переселенцев. 

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