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    Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут консультации с Германией

    С 1 января Германия на год примет председательство в ОБСЕ

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проведут консультации с Германией. Как сообщает Report, об этом написал на cвоей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Америки Джеймс Уорлик. 

    "Мы проведем сегодня консультации с Германией, будущим председателем в ОБСЕ. Давайте работать вместе над мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта", - написал Д. Уорлик.

    Отметим, Германия входит в состав Минской группы ОБСЕ и с 1 января эта страна на год примет председательство в ОБСЕ. 

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