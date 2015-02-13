Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Карабах

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках визита в регион на следующей неделе посетят Нагорный Карабах. Как сообщает Report cо ссылкой на "Арменпресс", посредники намерены посетить оккупированные территории Азербайджана после визита в Баку и Ереван.

Напомним, 16 февраля сопредседатели проведут встречи в Баку, после чего направятся в Ереван. В ходе визита в регион посредники обсудят дальнейшие шаги по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта, а также обострение ситуации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и армяно-азербайджанской границе.