Сопредседатели: Минская группа ОБСЕ остается единственным приемлемым форматом для переговоров

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта приветствуют усилия по поиску разрешения конфликта и готовы работать совместно с теми, кто привержен его мирному урегулированию".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

"Мы понимаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может рассмотреть резолюцию по конфликту в ближайшем будущем, и напоминаем ПАСЕ, и другим региональным и международным организациям, что Минская группа остается единственным приемлемым форматом для переговоров. Мы ценим интерес членов ПАСЕ, и призываем не предпринимать шаги, которые могут подорвать мандат Минской группы ОБСЕ или осложнить продолжающиеся переговоры", - говорится в заявлении.