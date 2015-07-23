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    Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион

    Сопредседатели поприветствовали период относительной стабильности вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что посредники Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрю (Франция) посетили Ереван и Баку, чтобы встретиться с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном.

    На встречах также принял участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

    Как отмечается в заявлении, сопредседатели обсудили с президентами "текущие предложения по развитию переговоров, направленных на длительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

    Они поприветствовали готовность президентов встретиться позднее в этом году и проинструктировали министров иностранных дел продолжать с ними работу по формированию повестки этой президентской встречи.

    "Мы также поприветствовали период относительной стабильности вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы за последние несколько месяцев", - говорится в заявлении. При этом посредники выразили обеспокоенность недавним возрастанием напряженности и призвали президентов избегать эскалации насилия, а также предпринимать меры по строгому соблюдению режима прекращения огня.

    "Президенты вновь заявили о своей приверженности по обмену информацией касательно пропавших без вести под эгидой МККК", - говорится в заявлении сопредседателей. 

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