Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам визита в регион.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что посредники Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрю (Франция) посетили Ереван и Баку, чтобы встретиться с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном.

На встречах также принял участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Как отмечается в заявлении, сопредседатели обсудили с президентами "текущие предложения по развитию переговоров, направленных на длительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Они поприветствовали готовность президентов встретиться позднее в этом году и проинструктировали министров иностранных дел продолжать с ними работу по формированию повестки этой президентской встречи.

"Мы также поприветствовали период относительной стабильности вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы за последние несколько месяцев", - говорится в заявлении. При этом посредники выразили обеспокоенность недавним возрастанием напряженности и призвали президентов избегать эскалации насилия, а также предпринимать меры по строгому соблюдению режима прекращения огня.

"Президенты вновь заявили о своей приверженности по обмену информацией касательно пропавших без вести под эгидой МККК", - говорится в заявлении сопредседателей.