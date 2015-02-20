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    Сопредседатели МГ ОБСЕ завершили визит в регион

    16 февраля посредники посетили Баку, 17 февраля - Ереван

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта завершили свой визит в регион. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы от США Джеймс Уорлик.

    Напомним, в ходе визита посредники 16 февраля посетили Баку, 17 февраля - направились в Ереван. Сопредседатели обсудили с президентами, главами МИД, министрами обороны обеих стран дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, а также ситуацию на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и на границе. Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили также Нагорный Карабах. 

    Ожидается, что по итогам визита посредники распространят очередное заявление. 

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