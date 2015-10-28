Сопредседатель МГ ОБСЕ: Без решения вопроса с беженцами невозможно достичь всестороннего урегулирования конфликта

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с руководством Азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Как сообщает Report, на встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, а также председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, глава исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров.

"Мы хотим, чтобы Минская Группа ОБСЕ сыграла роль в том, чтобы мы смогли вернуться в свои родные дома", - заявил на встрече председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрам Сафаров.

По его словам, он хотел бы провести встречу в его родном городе - Шуше, однако усилия МГ ОБСЕ, не дают результатов: "Мы надеемся на справедливое решение сопредседателей по всем вопросам. Мы надеемся на ваши усилия и усилия ваших стран".

В свою очередь, российский сопредседатель Игорь Попов рассказал о результатах встреч в Армении и Азербайджане. Он сказал, что посредники ведут работу над тем, чтобы были созданы гуманитарные контакты между сторонами конфликта. И.Попов также выразил надежду на скорую встречу президентов Азербайджана и Армении.

"Мы знаем, как тяжело прошли эти 20 лет для вас. Я хочу, чтобы вы знали, что на встречах с главами МИД и главами государств мы говорим о том, что без решения вопроса с беженцами невозможно достичь всестороннего решения", - заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. Он с сожалением отметил, что молодое поколение азербайджанцев и армян не имеют информации друг о друге и лишены возможности контактировать.