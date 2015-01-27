Сопредседатели МГ ОБСЕ серьезно обеспокоены сообщениями о вторжениях на линии соприкосновения

Баку. 27 января REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили серьезную озабоченность по поводу сообщений о вторжениях на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, приведших в жертвам. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенном по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Необходимо остановить рост насилия, который начался в прошлом году, для восстановления доверия и достижения прогресса в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

Посредники привали стороны конфликта принять все меры для уменьшения напряженности: "Насилие подрывает усилия по достижению мира".

В ходе встречи с министром сопредседатели также подчеркнули важность мер, направленных на предотвращение нежелательных инцидентов вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе, обсудили ход реализации соглашения президентов по обмену данными о пропавших без вести лиц, находящихся под эгидой МККК.

В заявлении отмечается, что в качестве дальнейших шагов посредники намерены встретиться с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в ближайшем будущем, а затем посетить регион.