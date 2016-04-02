Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление в связи с ситуацией на линии соприкосновения

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выражают серьезную озабоченность по поводу сообщений о широкомасштабных нарушениях соглашения о прекращении огня, которые происходят вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы.

"Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной гибели людей, в том числе гражданских лиц", - заявили посредники.

Они призвали стороны прекратить огонь и принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах.

Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует, и что война не является вариантом.