Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили заявление по итогам встреч с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Париже.

Как сообщает Report, в заявлении посредников отмечается, что они в ходе встречи с главами МИД "отметили важность интенсификации диалога между президентами Азербайджана и Армении, подготовки очередной встречи президентов позднее в этом году".

Сопредседатели МГ ОБСЕ отметили, что министры выразили готовность провести встречу друг с другом, а также совместно с посредниками, чтобы сформировать повестку обсуждений для президентов, а также поприветствовали предстоящий визит сопредседателей в регион.

Напомним, 29 апреля в Париже посредники встретились с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном и 30 апреля - с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.