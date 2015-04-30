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    Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении

    Посредники отметили важность интенсификации диалога между президентами двух стран

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта распространили заявление по итогам встреч с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Париже.
    Как сообщает Report, в заявлении посредников отмечается, что они в ходе встречи с главами МИД "отметили важность интенсификации диалога между президентами Азербайджана и Армении, подготовки очередной встречи президентов позднее в этом году". 

    Сопредседатели МГ ОБСЕ отметили, что министры выразили готовность провести встречу друг с другом, а также совместно с посредниками, чтобы сформировать повестку обсуждений для президентов, а также поприветствовали предстоящий визит сопредседателей в регион.

    Напомним, 29 апреля в Париже посредники встретились с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном и 30 апреля - с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

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