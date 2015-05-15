Сопредседатели МГ ОБСЕ проводят консультации с Италией

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Cопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня проводят консультации с официальными лицами Италии. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter cопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Напомним, Италия входит в состав Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Все страны Минской группы поддерживают мирное урегулирование путем переговоров", - отметил Д. Уорлик.