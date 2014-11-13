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    Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали избегать шагов ведущих к эскалации вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы

    Регион не может позволить себе еще один раунд насилия, который наблюдался этим летом

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/  Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выразили серьезную обеспокоенность по поводу вертолета, сбитого возле линии соприкосновения. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении посредников, распространенном пресс-службой ОБСЕ. 

    Сопредседатели выразили соболезнования семьям погибших.  "Мы настоятельно призываем стороны избегать шагов, которые приведут к эскалации напряженности вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы. Регион не может позволить себе еще один раунд насилия, который наблюдался этим летом", - отмечается в заявлении. 

    Сопредседатели напомнили президентам Армении и Азербайджана  об обязательствах по соблюдению режима прекращения огня. "Мы также призываем их принять меры по укреплению доверия в настоящее время, что позволит повысить прозрачность вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе и уменьшить вероятность таких событий, как сегодняшний инцидент".

    Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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