Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали избегать шагов ведущих к эскалации вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выразили серьезную обеспокоенность по поводу вертолета, сбитого возле линии соприкосновения. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении посредников, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Сопредседатели выразили соболезнования семьям погибших. "Мы настоятельно призываем стороны избегать шагов, которые приведут к эскалации напряженности вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы. Регион не может позволить себе еще один раунд насилия, который наблюдался этим летом", - отмечается в заявлении.

Сопредседатели напомнили президентам Армении и Азербайджана об обязательствах по соблюдению режима прекращения огня. "Мы также призываем их принять меры по укреплению доверия в настоящее время, что позволит повысить прозрачность вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе и уменьшить вероятность таких событий, как сегодняшний инцидент".

Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

