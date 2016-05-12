Сопредседатели МГ ОБСЕ: Пришло время для встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Мы полагаем, что пришло время для встречи президентов Азербайджана и Армении в свете недавнего насилия и для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения". Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Наши министры иностранных дел готовы содействовать этой встрече на следующей неделе в Вене", - говорится в заявлении -"Их основные задачи будут заключаться в укреплении режима прекращения огня, и достижения согласия по мерам доверия, которые создадут благоприятные условия для возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании на основе обсуждаемых элементов и принципов".