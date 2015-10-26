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    Сопредседатели МГ ОБСЕ прибыли с визитом в регион

    27 октября посредники планируют посетить Баку

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрие (Франция) прибыли в Ереван. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня посредники встретятся с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

    27 октября сопредседатели МГ ОБСЕ планируют прибыть в  Баку, где также встретятся с главой МИД Эльмаром Мамедъяровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    Ранее сообщалось, что сопредседатели намерены посетить регион с целью организации до конца текущего года встречи президентов  Азербайджана и Армении.

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