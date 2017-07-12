Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сопредседатели МГ ОБСЕ предлагают организовать встречу президентов Армении и Азербайджана в 2017 году

Как передает Report, об этом сoобщил в Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, и с этой целью была отмечена важность выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Сопредседатели МГ ОБСЕ попросили глав МИД передать президентам двух стран их предложение об организации в течение текущего года саммита.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре с.г. в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН.