Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Карабах 27 марта

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция) и Игорь Попов (Россия) посетят оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах 27 марта, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В тот же день посредники отправятся в Ереван.

Отметим, что 11 марта сопредседатели МГ ОБСЕ проведут встречи в Баку.

Как заявил ранее С. Висконти, на этот раз сопредседатели посетят Азербайджан и Армению в разное время из-за проблем с логистикой и составлением повестки дня.