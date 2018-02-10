Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили оккупированные Арменией территории Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Стефан Висконт (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик совершили визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am.

В рамках поездки переговорщики встретились с представителем сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе, Бако Саакяном.