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    Сопредседатели МГ ОБСЕ посетили оккупированные Арменией территории Азербайджана

    Переговорщики встретились с представителем сепаратистского режима Нагорного Карабаха

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Стефан Висконт (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик совершили визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am. 

    В рамках поездки переговорщики встретились с представителем сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе, Бако Саакяном.

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