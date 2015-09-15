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    Посол США: Сопредседатели МГ ОБСЕ организуют встречу глав МИД в рамках Генеральной Ассамблеи ООН

    Они обсудят с министрами возможность проведения очередной встречи президентов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу министров иностранных дел в рамках Генеральной Ассамблеи ООН". Об этом Report заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя вопрос о дальнейших шагах сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    По словам посла, в ходе встречи в рамках Генассамблеи ООН "посредники обсудят с министрами возможность проведения очередной встречи президентов позднее в этом году". 

    Комментируя вопрос о дате очередного визита сопредседателей в регион, посол США заявил, что пока она не определена, однако посредники планируют посетить регион этой осенью. 

    Отметим, 70-я сессия Генеральной Ассамблея  ООН официально откроется в Нью-Йорке 15 сентября. Ежегодные общие прения будут проведены в период с 28 сентября по 3 октября. 

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