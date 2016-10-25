Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили с главой МИД Армении нагорно-карабахский конфликт

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Ереване встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что на встрече принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США), Пьер Андриe (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.