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    Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу с представителями азербайджанской общины Калифорнии

    Стороны обменялись мнениями по поводу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между представителями азербайджанской общины Калифорнии и находящимися с визитом в США сопредседателями Минской группы ОБСЕ, американским и французским сопредседателями Минской Группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом и Пьером Андрие.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, на встрече приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик и от Франции Пьер Андрие, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

    На встрече стороны обменялись мнениями по поводу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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