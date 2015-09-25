Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили с главой МИД Армении эскалацию на линии соприкосновения

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report об это написал в своей странице в Twitter cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках открытия 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечает Уорлик, с Э. Налбандяном состоялись "серьезные переговоры касательно недавней эскалации насилия [на линии соприкосновения] , особенно в отношении гражданских лиц".