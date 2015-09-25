 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили с главой МИД Армении эскалацию на линии соприкосновения

    Встреча состоялась в Нью-Йорке

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Как сообщает Report об это написал в своей странице в Twitter cопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. 

    Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках открытия 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

    Как отмечает Уорлик, с Э. Налбандяном состоялись "серьезные переговоры касательно недавней эскалации насилия [на линии соприкосновения] , особенно в отношении гражданских  лиц". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi