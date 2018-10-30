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    Сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили нагорно-карабахский конфликт с Пашиняном

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США), Степан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик в понедельник встретились с Ереване с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

    Сообщается, в ходе встречи Пашинян и сопредседатели МГ ОБСЕ коснулись динамики процесса урегулирования карабахского конфликта в контексте последних политических изменений в Армении.

    Ранее сообщалось о начале визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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